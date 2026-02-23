Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Beförderungen, Ehrungen und Blick in die Zukunft im Löschzug Eppinghoven

Dinslaken (ots)

Der Löschzug Eppinghoven der Feuerwehr Dinslaken hat am Samstag, den 7. Februar 2026, seine Jahreshauptversammlung im Restaurant Brockmann's des Tennisclub Rot-Weiss Dinslaken abgehalten. Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr standen Beförderungen und Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt des Abends.

Die Löschzugführer Christian Maas und David Hinsenkamp sowie der Leiter der Feuerwehr Dinslaken, David Marten und Bürgermeister Simon Panke richteten Grußworte an die Versammelten. Alle Redner dankten den Einsatzkräften ausdrücklich für ihre geleistete Arbeit und hoben dabei auch das Verständnis der Partnerinnen und Partner hervor, ohne diese ehrenamtliches Engagement in diesem Ausmaß nicht möglich wäre. Bürgermeister Panke würdigte zudem die Zivilcourage der Feuerwehrleute. In einer Zeit, in der die Weltlage zunehmend unruhiger wird, sei der freiwillige Einsatz für die Sicherheit anderer keine Selbstverständlichkeit mehr.

Der Leiter der Feuerwehr David Marten hob in seinem Beitrag die laufenden Entwicklungen im Löschzug hervor. Besonderes Augenmerk legte er auf den geplanten Umbau des Gerätehauses sowie auf die perspektivische Erweiterung der Einsatzspezialisierung des Löschzuges ein Schritt, der die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Dinslaken insgesamt stärken wird.

Im Rahmen der Versammlung wurden folgende Mitglieder befördert: Daniel Bauernfeind, Nils Jühlke und Stefan Kirsch wurden jeweils zum Oberfeuerwehrmann befördert. Tobias Reimann wurde zum Unterbrandmeister ernannt, Nikolas Lohmann zum Brandmeister. Patrick Müller und Florian Roßhoff erhielten jeweils die Beförderung zum Oberbrandmeister. Steffen Neuhaus wurde zum Brandinspektor befördert. Besondere Anerkennung erhielten Mitglieder, die der Feuerwehr seit vielen Jahren die Treue halten: Nikolas Lohmann wurde für 10 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Alexander Schäfer und Florian Roßhoff erhielten die Ehrung für jeweils 25 Jahre. Günter Caniels wurde für 55 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet, Johannes Schmitz für bemerkenswerte 60 Jahre. Geehrt wurden zudem auch drei Mitglieder für ihre wiederholte Teilnahme am Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Wesel: Florian Gaal erhielt die Auszeichnung in Bronze, Felix Sander in Silber und Dominique Schmidt in Gold. Nach dem offiziellen Teil klang der Abend bei guten Speisen und Getränken gemütlich aus und bot Gelegenheit zum Austausch.

