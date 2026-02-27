PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: LKW-Brand auf dem Gelände des DIN-Service

Dinslaken (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem LKW-Brand auf dem Gelände des DIN-Service alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Ladung eines Müllfahrzeuges aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Mitarbeitende des DIN-Service hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr umsichtig reagiert. Sie entluden das Fahrzeug und leiteten erste Löschmaßnahmen ein. Dadurch konnte der Brand auf den Müllberg begrenzt und gezielt bekämpft werden. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Strahlrohr ab. Durch das schnelle und besonnene Handeln der Mitarbeitenden konnte eine Ausbreitung der Flammen auf das Fahrzeug verhindert werden. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet. Neben den hauptamtlichen Kräften waren die Einheiten Stadtmitte und Hiesfeld sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Stefan Rüdiger
Telefon: 02064 / 60600
E-Mail: stefan.ruediger@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

