FW Dinslaken: Garagenbrand in Altstadt

Dinslaken (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag brannte in unmittelbarer Nähe des Museum Voswinkelshof eine Garage. Anwohner bemerkten Brandgeruch und alarmierten die Feurwehr. Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte der Einheiten Stadtmitte und Hauptwache eine starke Rauchentwicklung aus einem Garagentor feststellen. Durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Nach Lüftungsarbeiten und Kontrolle einer Nachbargarage konnte die Einsatzstelle nach rund eineinhalb Stunden an die ebenfalls alarmierte Polizei übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Arne Kupper
Telefon: 02064 / 6060-0
E-Mail: arne.kupper@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

