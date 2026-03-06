Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Rauchwarnmelder verhindert ausgedehnten Kellerbrand

Dinslaken (ots)

In den frühen morgen Stunden ist es in Dinslaken auf der Straße Am Schürmannshof zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Im Keller des Hauses kam es zu einem Entstehungsbrand. Durch das frühzeitige Auslösen eines Rauchwarnmelders konnte der Entstehungsbrand schnell wahrgenommen werden und die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr ist mit einem Trupp unter schweren Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vorgegangen und hat den Entstehungsbrand gelöscht. Die Einsatzzeit betrug etwa eine Stunde. Im Einsatz waren Kräfte der Einheiten Hiesfeld, Stadtmitte und Hauptwache sowie des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell