Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: An roter Ampel aufgefahren

Mainz (ots)

Am Montag, 09.03.2026, gegen 13:08 Uhr kam es in der Koblenzer Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 61-jähriger Autofahrer befuhr die Koblenzer Straße aus Richtung Jakob-Heinz-Straße in Fahrtrichtung Lucy-Hillebrand-Straße und musste an der Kreuzung aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage anhalten. Eine nachfolgende 23-jährige Autofahrerin bemerkte den stehenden Pkw aufgrund kurzer Ablenkung zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 61-Jährigen auf.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die Universitätsmedizin Mainz verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

