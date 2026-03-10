PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: An roter Ampel aufgefahren

Mainz (ots)

Am Montag, 09.03.2026, gegen 13:08 Uhr kam es in der Koblenzer Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 61-jähriger Autofahrer befuhr die Koblenzer Straße aus Richtung Jakob-Heinz-Straße in Fahrtrichtung Lucy-Hillebrand-Straße und musste an der Kreuzung aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage anhalten. Eine nachfolgende 23-jährige Autofahrerin bemerkte den stehenden Pkw aufgrund kurzer Ablenkung zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 61-Jährigen auf.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die Universitätsmedizin Mainz verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-PPMZ: Raubdelikt auf Fahrradfahrer - Polizei sucht Zeugen

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Ein 31-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag, dem 07.03.2026 um 21.20 Uhr Opfer einer räuberischen Erpressung. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- bzw. Radweg der Finther Landstraße in Richtung Gonsenheim, als ihm ein bislang unbekannter Mann entgegenkam und ihn zum Anhalten brachte. Der Unbekannte sprach den Fahrradfahrer ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:22

    POL-PPMZ: Autospiegel in Mainzer Neustadt abgetreten

    Mainz (ots) - Am Sonntagabend, 08.03.2026, gegen 21:00 Uhr meldete ein Zeuge im Kaiser-Karl-Ring in der Mainzer Neustadt eine männliche Person, die gegen den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs getreten haben soll. Vor Ort stellten Polizeikräfte einen beschädigten Außenspiegel fest. Der Tatverdächtige konnte später im Nahbereich angetroffen und anhand eines durch den Zeugen gefertigten Fotos identifiziert ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:14

    POL-PPMZ: Mehrere Wohnungseinbrüche im Mainzer Stadtgebiet und in Ingelheim

    Mainz/Ingelheim (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Wohnungseinbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen. Am Freitagabend (06.03.2026) drangen bislang unbekannte Täter im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld in eine Wohnung in der Fritz-Bockius-Straße ein. Die Täter verschafften sich über eine aufgebrochene Terrassentür Zutritt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren