Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Nach Handydiebstahl zwei Tatverdächtige gestellt

Neumünster (ots)

Gestern Abend gegen 21:30 Uhr erschien eine Frau bei der Bundespolizei im Bahnhof Neumünster und teilte mit, dass ihr vor wenigen Minuten ihr Smartphone (iPhone 12 Mini) während des Telefonierens im Nahbereich des Bahnhof Neumünsters entwendet worden sei.

Hierbei hätten zwei männliche Personen sich während ihres Telefonates an sie herangeschlichen und plötzlich und unerwartet nach dem Smartphone gegriffen, welches dadurch entwendet werden hätte können.

Die Frau rannte den beiden Tätern noch nach, gab die Verfolgung aber nach kurzer Zeit auf.

Auf der Dienststelle der Bundespolizei erstattete die 26-Jährige nun Strafanzeige. Um ihr Smartphone gegen die unbefugte Nutzung sperren zu lassen, rief sie ihre Mutter an. Diese führte die Sperrung des Smartphones durch und konnte zudem den Live Standort des Smartphones ermitteln.

Eine im Stadtgebiet eingesetzte Streife der Bundespolizei sowie zwei Streifen der Landespolizei begaben sich in die Nahbereichsfahndung.

Da der Standort des iPhones permanent wechselte, gab die Mutter der Geschädigten ständig den neuesten Standort des Smartphones durch. So konnten die Streifen der Landes- und Bundespolizei in Richtung der beiden Tatverdächtigen gelotst werden.

Eine Streife der Landespolizei konnte im Nahbereich des Bahnhofes nach einiger Zeit zwei Personen feststellen, welche auf die Täterbeschreibung zutrafen. Bei einer durchgeführten Durchsuchung konnte das entwendete Smartphone festgestellt werden.

Die Geschädigte konnte das Smartphone als ihr eigenes verifizieren und wieder in ihren Gewahrsam übernehmen.

Gegen die beiden Täter, 17- und 18-jährige Bulgaren, wurden Strafverfahren wegen Diebstahles eingeleitet.

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei konnte dieser Sachverhalt schnell aufgeklärt werden und das Smartphone wieder an seine rechtmäßige Besitzerin überreicht werden.

Rückfragen bitte unter 0160/8946178

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell