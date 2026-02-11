PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: PI - Bundespolizisten verhaften international gesuchten Dieb

Pinneberg (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Pinneberg einen Mann. Dieser wies sich mit einer slowakischen Bescheinigung über die Beantragung eines neuen Ausweises aus.

Bei der fahndungsmäßigen Abfrage stellten die Bundespolizisten dann fest, dass gegen den 35-jährigen Slowaken ein europäischer Haftbefehl vorlag. Die slowakischen Behörden suchten den Mann, weil er im Jahr 2024 mehrfach in Geschäfte eingebrochen war und dort insgesamt mehr als 1000 Euro entwendet hatte. Er hat noch 14 Monate Haft zu verbüßen

Der 41-jährige Mann wurde verhaftet und in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle wurde der Mann dann aggressiv und beleidigte sowohl die Bundespolizisten als auch die angeforderte Ärztin.

Nach richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Itzehoe wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüft derzeit die Auslieferung in die Slowakei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

