Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker - 84-Jährige bestohlen

Gau-Algesheim (ots)

Am Montag, 09.03.2026, kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr in Gau-Algesheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 84-jährigen Frau. Nach derzeitigem Stand erhielt die Geschädigte zunächst einen Anruf von einer unbekannten Rufnummer. Ein Mann gab sich dabei als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und erklärte, dass aufgrund einer möglichen bakteriellen Verunreinigung eine Wasserprobe aus der Leitung entnommen werden müsse. Nur wenige Minuten später erschienen zwei bislang unbekannte Männer an der Wohnanschrift der Seniorin und verschafften sich unter diesem Vorwand Zutritt zum Haus. Während sich einer der Männer in der Küche aufhielt, begab sich der andere in das Badezimmer im ersten Obergeschoss. Da sich die Räume in unterschiedlichen Etagen befanden, konnte die Geschädigte nicht beide Männer gleichzeitig im Blick behalten. Als sie kurze Zeit später ebenfalls ins Obergeschoss ging, stellte sie fest, dass sich einer der Männer nicht mehr im Badezimmer, sondern im Schlafzimmer aufhielt und dort in einer Schublade wühlte. Daraufhin verwies sie beide Männer aus dem Haus. Die beiden Personen entfernten sich anschließend zu Fuß. Im Anschluss stellte die Seniorin fest, dass ihr Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages entwendet wurde.

Die Geschädigte beschrieb beide Täter wie folgt:

- männlich - etwa 180 cm groß - schwarze Haare und schwarzer Bart - kräftige Statur - etwa 40 bis 50 Jahre alt - dunkelblaue Arbeitskleidung sowie gelb-weiße Warnwesten - sprachen mit Akzent

Warnhinweis der Polizei Die Polizei warnt vor sogenannten falschen Handwerkern oder angeblichen Mitarbeitern von Versorgungsbetrieben, die unter einem Vorwand versuchen, sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. Häufig nutzen Täter Ablenkungssituationen, um unbemerkt nach Wertgegenständen zu suchen. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. - Fordern Sie immer einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen in Ruhe. - Im Zweifel kontaktieren Sie selbst das entsprechende Unternehmen oder die Polizei. - Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, wenn fremde Personen Ihre Wohnung betreten wollen. - Lassen Sie Handwerker nur nach vorheriger Terminvereinbarung hinein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell