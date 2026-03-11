PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet

Mainz-Gonsenheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend, dem 09.03.2026, 19:30 Uhr, und Montagmorgen, dem 10.03.2026, 09:30 Uhr, kam es in der Alfred-Delp-Straße in Mainz-Gonsenheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Seitenfensters Zutritt zum Wohnzimmer des Hauses. Im Anschluss durchsuchten sie mutmaßlich mehrere Räume des Anwesens. Besonders das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss wurde offenbar gezielt durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten die Täter Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich sowie verschiedene Schmuckstücke. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
