Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim - "Sicher wohnen in Mainz-Bretzenheim" - Großes Bürgerinteresse an Präventionsveranstaltung

Mainz (ots)

Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein Thema, das bewegt. Dass dies insbesondere nach der jüngsten Serie von Wohnungseinbruchdiebstählen in Mainz-Bretzenheim zutrifft, zeigte die Resonanz auf die Informationsveranstaltung am vergangenen Dienstagabend (10.03.2026).

Rund 100 Bürgerinnen und Bürger - deutlich mehr als bei vergleichbaren Terminen in der Vergangenheit - fanden den Weg in die Räumlichkeiten der provisorischen Ortsverwaltung in der Sparkasse Mainz-Bretzenheim.

Experten des Polizeipräsidiums Mainz führten durch einen informativen Abend:

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte erläuterte aktuelle Fallzahlen, gab Einblicke in die Vorgehensweisen der Täter und informierte über den Stand polizeilicher Ermittlungen.

Kristina Brandt von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Mainz zeigte praxisnah auf, wie man das eigene Heim effektiv gegen ungebetene Gäste schützen kann.

Die Besucher nutzten die Gelegenheit für einen intensiven Dialog. Trotz der zweieinhalbstündigen Dauer blieb das Interesse bis zum Ende hoch: In zahlreichen Zwischenfragen und persönlichen "Vier-Augen-Gesprächen" im Anschluss an die Vorträge konnten individuelle Sorgen und bauliche Gegebenheiten direkt mit den Fachberatern besprochen werden.

Wer die Veranstaltung verpasst hat, kann sich jederzeit bei der Zentralen Prävention der Polizei Mainz (06131 - 65 31164) zum Schutz der eigenen vier Wände über mechanische und elektronische Sicherungsmöglichkeiten beraten lassen.

