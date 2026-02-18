PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unerwartete Wende nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Ein vermeintlich einfacher Verkehrsunfall hat für die Einsatzkräfte eine unerwartete Entwicklung genommen.

Am Dienstagnachmittag, 17. Februar 2026, kam gegen 17.40 Uhr ein Auto auf der Horster Straße in Beckhausen von der Fahrbahn ab und kam erst im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen. Die beiden Insassen, ein 20- sowie ein 21-Jähriger aus Gladbeck, blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme machte ein Zeuge auf sich aufmerksam. Er teilte den Polizisten mit, dass die beiden Männer kurz nach dem Unfall ausgestiegen und zu einem Gebüsch gerannt sein sollen. Dort hätten sie einen Müllbeutel versteckt.

Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte dort einen Plastikbeutel mit Cannabis. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch weitere Betäubungsmittel im Auto befinden, wurde das Fahrzeug durchsucht. Dabei konnten die Beamten eine Feinwaage, Verschlusstütchen sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung finden.

Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln.

Der Wagen musste aus dem Gleisbett geborgen werden und wurde anschließend abgeschleppt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

