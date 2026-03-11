Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgänger beim Einsteigen in Straßenbahn verletzt

Mainz (ots)

Am Dienstagabend, 10.03.2026, gegen 21:55 Uhr kam es am Bahnhofplatz in Mainz zu einem Unfall beim Einsteigen in eine Straßenbahn.

Ein 36-jähriger, auf Krücken angewiesener Mann wollte an der Haltestelle in eine Straßenbahn der Linie 51 in Richtung Lerchenberg einsteigen. Während des Einsteigens schlossen sich die Türen der Bahn und klemmten die Krücken des Mannes ein.

Der 50-jährige Straßenbahnfahrer setzte die Fahrt fort. Da der 36-Jährige die Krücken festhielt, stolperte er beim Anfahren. Durch mehrere Fahrgäste auf die Situation aufmerksam gemacht stoppte der Fahrer die Tram.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

