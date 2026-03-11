Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 19-jähriger Ladendieb gefasst und wegen offenem Haftbefehl festgenommen

Mainz (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, kam es gegen 13:45 Uhr in einem Geschäft in der Boppstraße in der Mainzer Neustadt zu einem Ladendiebstahl.

Ein 19-jähriger Mann steckte mehrere Waren in eine mitgeführte Einkaufstasche und verließ anschließend den Kassenbereich, ohne die Artikel zu bezahlen. Nachdem Mitarbeiter ihn darauf ansprachen, räumte er die Tat ein.

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass gegen den 19-Jährigen ein offener Haftbefehl in anderer Sache vorlag. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell