Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Taschendiebstähle in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es im Bereich der Mainzer Innenstadt und Fußgängerzone wiederholt zu Taschendiebstählen aus Handtaschen und Rucksäcken. In der Regel wurden Geldbörsen unbemerkt aus Taschen entwendet, während sich die Geschädigten beim Einkaufen befanden.

Am Mittwochnachmittag, 11.03.2026, stellte eine 66-jährige Frau während ihres Einkaufs in der Großen Bleiche fest, dass das Außenfach ihres Rucksacks geöffnet worden war. Die darin befindliche Geldbörse fehlte. Neben persönlichen Dokumenten und Bankkarten befand sich Bargeld im zweistelligen Bereich in der Börse.

Eine 77-jährige Frau bemerkte auch nach ihrem Einkauf in der Großen Bleiche, dass ihre Geldbörse aus ihrer über der Schulter getragenen und teilweise geöffneten Handtasche entwendet worden war. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente, Bankkarten sowie Bargeld im zweistelligen Bereich.

Ebenfalls am Mittwochnachmittag bemerkte eine 62-jährige Frau während ihres Einkaufs in der Betzelsstraße das Fehlen ihrer Geldbörse aus der Handtasche. In der entwendeten Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente, Bankkarten sowie Bargeld im zweistelligen Bereich.

Am selben Nachmittag stellte eine 98-jährige Frau beim Bezahlen in einem Geschäft in der Adolf-Kolping-Straße fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bankkarten sowie Bargeld im vierstelligen Bereich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzen die Täterinnen oder Täter offenbar gezielt unverschlossene Handtaschen oder leicht zugängliche Außenfächer von Rucksäcken, um Geldbörsen unbemerkt zu entwenden. In der jüngeren Vergangenheit kam es in diesen Bereichen der Innenstadt wiederholt zu ähnlichen Taten.

Die Polizei rät:

- Tragen Sie Taschen möglichst geschlossen und eng am Körper. - Bewahren Sie Wertsachen nicht in Außentaschen von Rucksäcken auf. - Seien Sie insbesondere beim Einkaufen in der Innenstadt aufmerksam und achten Sie auf Ihre Wertgegenstände.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell