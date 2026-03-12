Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche in Mainz Finthen und Hartenberg- Münchfeld - Polizei sucht Zeugen

Mainz-Finthen/Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Mittwochabend, dem 11.03.2026, kam es gegen 19.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in einer Seitenstraße der Ludwig-Schwamb-Straße in Mainz-Finthen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter vermutlich über einen hinter dem Anwesen verlaufenden Fußweg Zugang zum Grundstück des Geschädigten. An der Gebäuderückseite des Einfamilienhauses versuchte der Täter anschließend, die Terrassentür mittels eines Hebelwerkzeugs zu öffnen. Der zur Tatzeit anwesende Bewohner störte den Täter vermutlich bei der Tatausführung. Daraufhin flüchtete dieser unerkannt in unbekannte Richtung. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht.

Ebenfalls am Mittwoch, den 11.03.2026, kam es im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Sertoriusring in Mainz- Finthen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich durch das Aufhebeln der im rückwärtigen Bereich gelegenen Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke sowie weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme entwendeten die Täter Schmuck, Uhren und Bargeld. Anschließend verließen sie das Anwesen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Geschädigten nicht im Wohnhaus.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, kam es des Weiteren in einer Seitenstraße der Waldthausenstraße im Mainzer Stadtteil Finthen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein unverschlossenes Gartentor Zutritt zum Grundstück. Im rückwärtigen Bereich des Hauses überstiegen sie das Geländer eines Balkons und betraten diesen. Anschließend hebelten die Täter ein Fenster mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter ein Portemonnaie mit Bankkarte und Personalausweis sowie etwa einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Am Mittwochabend, den 11.03.2026, kam es im Zeitraum zwischen 19:10 Uhr und 20:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Dr.-Martin-Luther-King-Weg in Mainz. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst durch eine unverschlossene Gartentür Zutritt zu dem rückwärtig gelegenen Gartenbereich. Anschließend hebelten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und gelangten so in die Wohnräume. Im Inneren der Wohnung durchsuchten die Täter mehrere Räume, öffneten Schubläden sowie Schränke und entwendeten Schmuckgegenstände. Die genaue Schadenshöhe sowie der Wert der entwendeten Gegenstände konnten bislang noch nicht beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell