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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrolle in Schmalkalden

Suhl (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen von 10:45 Uhr bis 13:25 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung (30-Zone) im Bereich des Kindergarten und der Grundschule in der Renthofstraße in Schmalkalden überwacht. Insgesamt waren 34 PKW-Führer zu schnell unterwegs. 7 dieser PKW-Führer waren mehr als 16 km/h zu schnell. Ein PKW-Führer wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit von 57 km/h gemessen, was fast das doppelte der erlaubten Höchstgeschwindigkeit darstellt. Im verkehrsdidaktischen Gespräch zeigten sich die meisten Fahrzeugführer einsichtig und erkannten die besondere Notwendigkeit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h vor Schulen und Kindergärten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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