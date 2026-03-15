LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Suhl (ots) - Am Freitag, den 13.03.2026, wurde gegen 22:30 Uhr ein 22-Jähriger PKW-Fahrer durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen unterzogen. Er gab an, vor zwei Wochen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest verlief postiv auf Cannabis. Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden ...

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