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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Suhl (ots)

Am Samstag, den 14.03.2026, wurde gegen 20:15 Uhr ein 28-jähriger PKW-Führer in der Mauergasse in Meiningen durch die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,62 Promille. In der Folge wurde mit dem PKW-Führer eine Blutprobenentnhame durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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