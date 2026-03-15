LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr
Suhl (ots)
Am Samstag, den 14.03.2026, wurde gegen 20:15 Uhr ein 28-jähriger PKW-Führer in der Mauergasse in Meiningen durch die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,62 Promille. In der Folge wurde mit dem PKW-Führer eine Blutprobenentnhame durchgeführt.
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