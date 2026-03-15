LPI-SHL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Suhl (ots)
In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in der Suhler Schweiz zum wiederholten Mal eine der beiden dort befindlichen Bauampeln verdreht, sodass diese ihre Funktion der Baustellensicherung nicht mehr wahrnehmen konnte. Hierdurch hätte es, aufgrund der Fahrbahnverengung in der Baustelle, zu Unfällen kommen können. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Az. 0065414/2026 an den Inspektionsdienst Suhl zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
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