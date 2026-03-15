LPI-SHL: Betrunken gefahren
Zella-Mehlis (ots)
Am Sonntag wurde gegen 07.45 Uhr ein 43jähriger Zella-Mehliser in Zella-Mehlis, Albrechtserweg festgestellt, welcher seinen Kleintransporter unter Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.
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