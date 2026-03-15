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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken gefahren

Zella-Mehlis (ots)

Am Sonntag wurde gegen 07.45 Uhr ein 43jähriger Zella-Mehliser in Zella-Mehlis, Albrechtserweg festgestellt, welcher seinen Kleintransporter unter Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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