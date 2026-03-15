LPI-SHL: Betrunken gefahren

Suhl (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in der Suhler Schweiz zum wiederholten Mal eine der beiden dort befindlichen Bauampeln verdreht, sodass diese ihre Funktion der Baustellensicherung nicht mehr wahrnehmen konnte. Hierdurch hätte es, aufgrund der Fahrbahnverengung in der Baustelle, zu Unfällen kommen können. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Az. ...

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