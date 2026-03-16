Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall geflüchtet

Zella-Mehlis (ots)

Sonntag zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr parkte ein Autofahrer seinen schwarzen Pkw VW in der Feldgasse in Zella-Mehlis. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren gegen den Frontbereich des Pkw, wodurch an diesem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0065631/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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