Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen L 191

Lkr. Konstanz) 20-jähriger Lieferwagenfahrer missachtet die Vorfahrt eines Motorrollers: Ein Leichtverletzter und etwa 4.500 Euro Schaden (20.03.2026)

Engen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Motorroller hat zur Sperrung der Landesstraße 191 im Ortsteil Welschingen geführt.

Ein 20-jähriger Mann war gegen 11:15 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei wollte er die L 191 in Richtung Gartenstraße überqueren. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 48-jährigen Rollerfahrers, der in Richtung Singen unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Zweiradfahrer nach rechts auf den Gehweg abgewiesen, fuhr eine Gartenmauer entlang und stürzte schließlich.

Der 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Die Polizei sperrte die L 191 für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 13:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen. Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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