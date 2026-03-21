Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar) Vollsperrung der Autobahn nach Verkehrsunfall (21.03.2026)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Samstag, 21.03.2026, gegen 02:30 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Empfingen. Im dortigen Baustellenbereich kam ein 38-jähriger PKW-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den hier aufgestellten Warnbaken der Baustelle. Im weiteren Verlauf schleuderte er über die Fahrbahn, kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Aufgrund der Größe des Trümmerfeldes musste zur Bergung des Unfallfahrzeuges und zur Reinigung der Fahrbahn die Freiwillige Feuerwehr Horb am Neckar alarmiert werden. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Empfingen für eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell