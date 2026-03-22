Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkoholeinwirkung (21.03.2026)

Dietingen (ots)

Am Samstagmorgen konnte gegen 08.00 Uhr durch einen Zeugen beobachtet werden, wie auf der Autobahn A81 zwischen Rottweil und Oberndorf in Höhe Dietingen ein Lkw mit Anhänger im Baustellenbereich eine Betonwand touchierte und hierbei 5 Warnbaken beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Lkw weiter. Ein Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen ablesen und der Polizei übermitteln. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei den Lkw-Zug samt Fahrer im Bereich Bondorf bei Herrenberg an einem Logistikzentrum zu kontrollieren. Hier wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt, der Promillewert lag bei 3,8 o/oo, was zur Folge hatte, dass beim Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde und dessen Führerschein die Polizei einbehielt. Da aufgrund der Alkoholisierung und der Fahrweise nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Schäden oder Gefährdungen durch die Fahrt entstanden sind, werden mögliche Zeugen und Geschädigte gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Zimmern o.R. unter Telefon 0741/348790 zu melden.

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