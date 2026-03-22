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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Lkr. Tuttlingen)Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (21.03.2026)

Rietheim-Weilheim (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 11.20 Uhr in der Oberen Hauptstraße im Ortsteil Rietheim an einem geparkten Auto zu einer Unfallflucht. Vor einem Dönerladen wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw durch einen weißen Kleinwagen angefahren und im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Unfallschaden und setzte seine Fahrt in Richtung Balgheim unvermittelt fort. Zur Klärung der Tat werden Zeugen benötigt, die Hinweise zum Kennzeichen oder Fahrzeug geben können. Die Zeugen bzw. auch der Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Tuttlingen unter 07461/941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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