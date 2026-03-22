Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Defekt an der Heizung führt zu CO-Vergiftung bei zwei Personen (21.03.2026)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 11.30 Uhr in der Nenzinger Gartenstraße zu einem Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst. Nachbarn sorgten sich um Bewohner eines Einfamilienhauses, da die Rollläden geschlossen blieben und diese nicht erreichbar waren. Nachdem das Haus betreten wurde, konnte festgestellt werden, dass eine lebensältere Frau sowie ihr Sohn in den jeweils getrennten Wohnungen bewusstlos lagen. Messungen der Feuerwehr ergaben eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung der Raumluft. Beide Personen mussten im Anschluss ins Klinikum verbracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein technischer Defekt an der Heizung für den unkontrollierten Austritt von CO sorgte. In diesem Zusammenhang wird auf die unsichtbare Gefahr von Kohlenmonoxid hingewiesen. Das unsichtbare und geruchslose Gas sorgt dafür, dass der Körper nicht mehr ausreichend Sauerstoff aufnehmen kann, was in schweren Fällen nach Bewusstlosigkeit zum Tod führen wird. Warnmelder für Kohlenmonoxid können frühzeitig durch Alarme auf die tödliche Gefahr hinweisen.

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