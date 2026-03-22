Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt und Straßenverkehrsgefährdung (22.03.2026)

Villingen-Schweeningen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.30 Uhr eine auffällige Fahrweise eines Pkw beobachten. Das Auto fuhr in auffallenden Schlangenlinien und wurde augenscheinlich unsicher bewegt. Auch Bremsmanöver wirkten unkoordiniert. Die Fahrt ging von Schwenningen in Richtung Villingen. Im Bereich des Kreisverkehres Villinger Straße / Schwenninger Straße in Höhe des Schwarzwald-Baar-Klinikums geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr, laut Zeuge musste eine entgegenkommender weißer VW nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Polizei gelang es in Villingen die Fahrt zu beenden. Im Rahmen der Kontrolle konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, was zur Folge hatte, dass eine Blutprobe entnommen wurde und die Polizei den Führerschein einbehielt. Da unklar ist, ob bei dem entgegengekommenen VW ein Schaden entstand, wird hiermit nach diesem Fahrzeuglenker gesucht und gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen unter 07721/6010 zu melden.

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