Polizei Paderborn

POL-PB: Rauchentwicklung in Keller

Borchen-Etteln (ots)

(ivdh) Am Samstagmorgen, 07. Februar, gegen 07.50 Uhr kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße in Borchen-Etteln zu einer Rauchentwicklung. Ein Bewohner wurde leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Polizei war die alarmierte Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein 42-jähriger Bewohner wurde durch Rauchgas verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Wohnungen des Hauses blieben bewohnbar. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell