Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 30-Jähriger nach Sturz mit Pedelec verletzt (20.03.2026)

Trossingen (ots)

Ein 30-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Freitagabend in der Straße "Deibhalde" gestürzt.

Der Mann verlor auf der abschüssigen Strecke aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und fiel zu Boden. Vermutlich auch, weil er zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, zog sich der Zweiradfahrer Verletzungen im Kopfbereich zu. Ein Rettungswagen brachte den glücklicherweise nur leicht verletzten Mann in ein örtliches Klinikum. Am Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Verkehrsunfallstatistik 2025 des Polizeipräsidiums Konstanz hinweisen, laut der die Hälfte der bei Fahrradunfällen verstorbenen Personen keinen Fahrradhelm trugen. Unsere Botschaft lautet daher: Dein Kopf. Dein Schutz. Helm auf.

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