Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 16-jähriger E-Bike-Fahrer mit etwa 1,8 Promille gestoppt (21.03.2026)

Rottweil (ots)

Einen betrunkenen 16-jährigen E-Bike-Fahrer hat die Polizei in Rottweil am frühen Samstagmorgen in der Schramberger Straße gestoppt.

Der Jugendliche war gegen 1:15 Uhr in Fahrtrichtung Hausener Straße unterwegs, als er einer Polizeistreife durch seine schwankende Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell weitere Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des 16-Jährigen fest. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,8 Promille den Verdacht.

Die Polizisten untersagten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und nahmen ihn für eine ärztliche Blutentnahme mit zum Polizeirevier. Im Anschluss wurde er seinen Eltern übergeben. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell