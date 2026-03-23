POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte zerkratzen Auto - etwa 5.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (21.03.2026)
Tuttlingen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Samstagmittag auf dem Kaufland-Parkplatz in der Stockacher Straße.
Im Zeitraum von 13:45 bis 14:10 Uhr zerkratzten Unbekannte die linke Fahrzeugseite eines geparkten Hyundai i30. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.
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Fabian Herkommer
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