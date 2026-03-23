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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte zerkratzen Auto - etwa 5.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (21.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Samstagmittag auf dem Kaufland-Parkplatz in der Stockacher Straße.

Im Zeitraum von 13:45 bis 14:10 Uhr zerkratzten Unbekannte die linke Fahrzeugseite eines geparkten Hyundai i30. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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