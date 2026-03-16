PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Geschwindigkeitskontrollen auf der A 20 Ueckertalbrücke - Jede neunte Geschwindigkeitsüberschreitung zieht ein Fahrverbot nach sich

Pasewalk (ots)

Am 15.03.2026 führten Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung der Polizeiinspektion Anklam zwischen 08:00 und 18:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Ueckertalbrücke der Autobahn 20 bei Pasewalk durch.

Insgesamt wurden 1.575 Fahrzeuge gemessen, wobei 310 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden. Damit überschritt jedes fünfte gemessene Fahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von den 310 betroffenen Fahrzeugführern drohen 34 sogar ein Fahrverbot, ein Bußgeld von mindestens 350 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. Insgesamt wurden 168 Bußgeldverfahren und 142 Verwarngeldverfahren eingeleitet.

Den Höchstwert erreichte ein Pkw-Fahrer, der mit rund 175 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs war. Ihm drohen nun drei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 740 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei bittet an dieser Stelle nochmals eindringlich alle Autofahrer, sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Insbesondere bei Nässe stellt eine nicht angepasste Geschwindigkeit ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko dar.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 13:15

    POL-NB: 20-Jähriger von Trio an Bushaltestelle attackiert

    Neubrandenburg (ots) - Am Freitagabend soll ein 20-jähriger Deutscher von drei mutmaßlichen Jugendlichen an einer Bushaltestelle am Busbahnhof in Neubrandenburg attackiert worden sein. Die drei männlichen Jugendlichen sollen das Opfer nach Bargeld und Drogen gefragt haben. Als er angab, nichts dergleichen zu besitzen, durchsuchte der Haupttäter dessen Jackentaschen. Nachdem er nichts fand, schlug er den jungen Mann ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 13:04

    POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf dem Gelände des Wasserzweckverbandes

    Karlshagen (ots) - In der Nacht von Sonntag, dem 15. März 2026, auf Montag, den 16. März 2026, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt zum Gelände des Wasserzweckverbandes in der Schulstraße in Karlshagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beschädigten die Täter zunächst einen Zaun und anschließend einen Container auf dem Gelände. ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 10:35

    POL-NB: Zwei Unfälle mit verletzten Kindern

    Stavenhagen/Röbel (ots) - Sowohl in Stavenhagen als auch in Röbel hat es heute Morgen je einen Unfall mit involvierten Kindern gegeben. In Stavenhagen ist nach aktuellem Stand der Polizei heute Morgen gegen 07:50 Uhr ein siebenjähriger Junge im Bereich des Gülzower Damm auf die Straße getreten. Die 35-jährige Autofahrerin bremste sofort, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Junge vom Außenspiegel des Autos ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren