Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Geschwindigkeitskontrollen auf der A 20 Ueckertalbrücke - Jede neunte Geschwindigkeitsüberschreitung zieht ein Fahrverbot nach sich

Pasewalk (ots)

Am 15.03.2026 führten Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung der Polizeiinspektion Anklam zwischen 08:00 und 18:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Ueckertalbrücke der Autobahn 20 bei Pasewalk durch.

Insgesamt wurden 1.575 Fahrzeuge gemessen, wobei 310 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden. Damit überschritt jedes fünfte gemessene Fahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von den 310 betroffenen Fahrzeugführern drohen 34 sogar ein Fahrverbot, ein Bußgeld von mindestens 350 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. Insgesamt wurden 168 Bußgeldverfahren und 142 Verwarngeldverfahren eingeleitet.

Den Höchstwert erreichte ein Pkw-Fahrer, der mit rund 175 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs war. Ihm drohen nun drei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 740 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei bittet an dieser Stelle nochmals eindringlich alle Autofahrer, sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Insbesondere bei Nässe stellt eine nicht angepasste Geschwindigkeit ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko dar.

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