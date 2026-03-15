Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 14. März 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 236-mal alarmiert. In 78 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte 53 qualifizierte Krankentransporte durch. Der Rettungshubschrauber wurde drei Mal im Leitstellenbereich alarmiert.

Feuerwehr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden wurde im selben Zeitraum zu sechs Brandeinsätzen, 17 Hilfeleistungen sowie zwei Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanalagen alarmiert.

Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - drei Bewohner verletzt

Wann? 14. März 2026, 09:24 - 10:56 Uhr

Wo: Schäferstraße, Friedrichstadt

Die Integrierte Regionalleitstelle Dresden alarmierte Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem gemeldeten Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Laut Notruf sollte sich der Brand im 1. Obergeschoss befinden. Beim Eintreffen der Feuerwehr informierte die Besatzung des Rettungswagens darüber, dass die drei Bewohner die betroffene Wohnung bereits verlassen hatten und sich zur medizinischen Erstversorgung im Rettungswagen befanden. Die gemeldete Lage bestätigte sich grundsätzlich, jedoch befand sich der Brandherd nicht im 1. Obergeschoss, sondern in einer Wohnung im Erdgeschoss. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Strahlrohr in die Brandwohnung vor. In der Küche wurde ein brennendes Wischtuch auf einem eingeschalteten Herd festgestellt. Das Feuer hatte bereits Schäden an der darüber befindlichen Dunstabzugshaube verursacht. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Da alle drei Bewohner Anzeichen einer Rauchgasvergiftung aufwiesen, wurden sie mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Schäferstraße vollständig gesperrt werden. Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der Rettungswache Friedrichstadt sowie der B- und U-Dienst.

Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der BAB 4 - Feuerwehr befreit Insassen aus Transporter

Wann? 15. März 2026, 00:55- 03:23 Uhr

Wo: BAB 4 Dresden - Görlitz

Die Integrierte Regionalleitstelle Dresden alarmierte in der Nacht Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Görlitz im Bereich der Anschlussstelle Wilder Mann. Laut Notruf sollten sich zwei Personen in einem Transporter befinden und eingeklemmt sein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Notrufmeldung. Ein Mercedes-Transporter mit Pritschenaufbau hatte sich aus bislang ungeklärter Ursache augenscheinlich überschlagen. Das Fahrzeug lag rechts neben der Fahrbahn unterhalb einer kleinen Böschung auf der Fahrerseite. Beide Insassen waren verletzt und ansprechbar, konnten das Fahrzeug jedoch nicht selbstständig verlassen. Nachdem die Unfallstelle gesichert und weiträumig ausgeleuchtet war, begannen die Einsatzkräfte mit hydraulischen Rettungsgeräten die technische Befreiung der Insassen vorzubereiten. Nach dem Entfernen der Frontscheibe zur Schaffung einer Versorgungsöffnung stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich zusätzlich ein Hund im Fahrzeug befand. Aufgrund der Verletzungsmuster der Patienten war nach Rücksprache mit dem Notarzt keine medizinische Erstversorgung im Fahrzeug erforderlich, sodass unmittelbar mit der technischen Befreiung begonnen wurde. Mit einer Säbelsäge sowie hydraulischem Rettungsgerät wurde eine große Dachöffnung geschaffen. Gleichzeitig entfernten die Einsatzkräfte für den späteren Patiententransport etwa fünf Meter Leitplanke mit einem Trennschleifer. Die Böschung wurde mithilfe von Steckleiterteilen begehbar gemacht, um einen sicheren Transport zum Rettungswagen zu ermöglichen. Zunächst wurde der Hund aus dem Fahrzeug befreit und an den nachgeforderten Gerätewagen Tier übergeben. Nach Rücksprache mit dem Fahrzeugführer wurde das Tier ohne tierärztliche Untersuchung in das Tierheim Dresden-Stetzsch gebracht. Der Fahrer (39) sowie der Beifahrer (32) konnten nach Abschluss der Befreiungsmaßnahmen das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden an den Rettungsdienst übergeben. Beide Patienten wurden unter notärztlicher Begleitung in Krankenhäuser transportiert. Im Anschluss sicherten die Einsatzkräfte auslaufende Betriebsstoffe. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die BAB 4 in Fahrtrichtung Görlitz vollständig gesperrt werden. Im Einsatz waren insgesamt 37 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswachen Friedrichstadt, Pieschen und Neustadt, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf.

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