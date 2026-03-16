Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Unfälle mit verletzten Kindern

Stavenhagen/Röbel (ots)

Sowohl in Stavenhagen als auch in Röbel hat es heute Morgen je einen Unfall mit involvierten Kindern gegeben.

In Stavenhagen ist nach aktuellem Stand der Polizei heute Morgen gegen 07:50 Uhr ein siebenjähriger Junge im Bereich des Gülzower Damm auf die Straße getreten. Die 35-jährige Autofahrerin bremste sofort, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Junge vom Außenspiegel des Autos berührt wurde. Der Junge wurde zur weiteren Untersuchung vorsichtshalber in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Etwa um 07:45 Uhr sind in Röbel auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße ein 43-jähriger PKW-Fahrer und ein 47-jähriger Transporterfahrer mutmaßlich beim Rangieren frontal zusammengestoßen. Im Fahrzeug des 43-Jährigen saß ein 14-jähriges Mädchen, das in Folge des Unfalls mit Verletzungen ins Klinikum kam. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

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