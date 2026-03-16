Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Unfall mit aktueller Sperrung auf Autobahn

A20 zwischen Anklam und Altentreptow (ots)

Seit heute Morgen gegen 08:40 Uhr gibt es nach einem schweren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen eine Vollsperrung auf der Autobahn 20 zwischen den Anschlüssen Anklam und Altentreptow in Fahrtrichtung Lübeck. Eines der beiden beteiligten Fahrzeuge hat sich nach dem Unfall mehrfach überschlagen.

Der Einsatz von Rettung und Polizei läuft aktuell. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es mindestens eine schwer verletzte Person, die in ein Klinikum gebracht wird. Das Auto und der Transporter müssen abgeschleppt werden.

Aktuell wird noch der Hinweis geprüft, ob auf der Gegenfahrbahn möglicherweise Autoteile durch den Unfall liegen. Daher wird um besondere Vorsicht der Fahrer auf dem Abschnitt in Richtung Stettin gebeten.

Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

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