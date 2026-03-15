Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sekundenschlaf führt zu Unfall auf der BAB 20 in Höhe Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 15.03.2026 gegen 17:15 Uhr kam es auf der BAB 20 auf Höhe Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr der 68-jährige polnische Fahrzeugführer mit seinem PKW Honda die BAB 20 in Fahrrichtung Lübeck. Kurz nach der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost kam er auf Grund von Sekundenschlaf mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte hier. Dabei wurde sowohl der PKW als auch die Nebenanlage beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten PKW kam es zu geringfügigen Verkehrseinschränkungen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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