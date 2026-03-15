Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt mit Speed-Pedelec führt zu Drogenfund in Marlow (LK Vorpommern-Rügen)

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 15.03.2026, gegen 02:45 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, welcher mit einem Speed-Pedelec mit hoher Geschwindigkeit auf der Stralsunder Straße in Marlow unterwegs war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab der 46-jährige deutsche Pedelec-Fahrer an, dass sein Pedelec bis zu 94 km/h fahren kann. Für dieses Fahrzeug konnte der Fahrzeugführer keinen Versicherungsschutz, sowie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Das Fahrzeug wurde zum Zwecke der Beweismittelsicherung sichergestellt. Des Weiteren wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,30 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC, Kokain und Amphetamin. Daher wurde bei dem 46-Jährigen eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Bei der Durchsuchung der Person und seiner Sachen fanden die Beamten mehrere Tüten mit Cannabis und Kokain. Des Weiteren gab der Beschuldigte an, im Besitz von weiteren Betäubungsmitteln zu sein. Der Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Stralsund ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten an. Hier wurden weitere Beutel mit Betäubungsmitteln, mehrere Cannabispflanzen, sowie Utensilien für den Konsum, als auch für den Weiterverkauf von Betäubungsmittel festgestellt. Alle genannten Gegenstände wurden sichergestellt. Neben der Anzeigenerstattung aufgrund der begangenen Verkehrsdelikte wurde gegen den 46-Jährigen ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Im Anschluss wurde der Beschuldigte aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

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