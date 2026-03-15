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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt mit Speed-Pedelec führt zu Drogenfund in Marlow (LK Vorpommern-Rügen)

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 15.03.2026, gegen 02:45 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers 
Ribnitz-Damgarten auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, welcher mit 
einem Speed-Pedelec mit hoher Geschwindigkeit auf der Stralsunder 
Straße in Marlow unterwegs war. 
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab der 46-jährige deutsche 
Pedelec-Fahrer an, dass sein Pedelec bis zu 94 km/h fahren kann. Für 
dieses Fahrzeug konnte der Fahrzeugführer keinen Versicherungsschutz,
sowie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Das Fahrzeug wurde zum 
Zwecke der Beweismittelsicherung sichergestellt.
Des Weiteren wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese 
ergab einen Wert von 1,30 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter 
Drogenvortest verlief positiv auf THC, Kokain und Amphetamin. Daher 
wurde bei dem 46-Jährigen eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Bei 
der Durchsuchung der Person und seiner Sachen fanden die Beamten 
mehrere Tüten mit Cannabis und Kokain. Des Weiteren gab der 
Beschuldigte an, im Besitz von weiteren Betäubungsmitteln zu sein. 
Der Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Stralsund ordnete daraufhin 
die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten an. Hier wurden 
weitere Beutel mit Betäubungsmitteln, mehrere Cannabispflanzen, sowie
Utensilien für den Konsum, als auch für den Weiterverkauf von 
Betäubungsmittel festgestellt. Alle genannten Gegenstände wurden 
sichergestellt. Neben der Anzeigenerstattung aufgrund der begangenen 
Verkehrsdelikte wurde gegen den 46-Jährigen ein Verfahren wegen des 
Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.
Im Anschluss wurde der Beschuldigte aus der polizeilichen Maßnahme 
entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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