Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen für versuchte Raubstraftat in Greifswald gesucht (LK V-G)

Greifswald (LK V-G) (ots)

Am 14.03.2026, zwischen 19:15 Uhr und 19:20 Uhr, ereignete sich in der Verlängerten Scharnhorststraße in Greifswald, im Bereich der dortigen Unterführung, ein versuchter Raub.

Zwei bislang unbekannte Täter blockierten mit ihren Fahrrädern den Weg des 17-jährigen deutschen Geschädigten, der zu diesem Zeitpunkt durch die Unterführung in Richtung Gützkower Straße joggte. Einer der Täter versuchte dem Geschädigten sein Handy gewaltsam zu entreißen, was ihm nicht gelang. Der Geschädigte konnte aus der Situation flüchten und lief dabei i.R. einer bislang unbekannten Personengruppe, welche sich zu diesem Zeitpunkt in der Gützkower Straßen, Höhe Radwelt Schwerdt, befand. Daraufhin entfernten sich die beiden bis dato unbekannten Täter vom Tatort. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Anschließend informierte der Geschädigte die Polizei.

Einen der beiden Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben:

- männlich, - ca. 180-185 cm groß, - 16-20 Jahre alt, - Tuch vor dem Gesicht, - schwarze Jogginghose, - schwarze Jacke mit weißem Emblem im Brustbereich rechtsseitig, - weiße Sneaker, - dunkelblaues Damenrad mit tiefem Einstieg und auffälliger heller Aufschrift auf dem Rahmen.

Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen zur Tat oder den Tätern gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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