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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Streit um angebrannte Pizza führt zur wechselseitigen Körperverletzung in einem Imbiss in Malchin (LK MSE)

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 14.03.2026 gegen 18:25 Uhr kam es in einem Imbiss in der Goethestraße in Malchin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit türkischen Wurzeln und einem 28-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Nach derzeitigen Erkenntnisstand kam es zwischen den beiden Mitarbeitern des Imbisses zu einem zunächst verbalen Streit um eine angebrannte Pizza. Der Streit eskalierte jedoch, als 28-jährige auf den 24-jährigen mittels zwei Schlägen in Richtung des Kopfes agierte. Der Geschädigte erlitt im Zuge der Auseinandersetzung eine leichte Schürfwunde, welche später durch den alarmierten Rettungsdienst ambulant versorgt wurde. Nach der Auseinandersetzung ging der Geschädigte vor das Lokal um dem Streit zu entgehen. Der Angreifer folgte ihm jedoch und versuchte nochmals auf den Geschädigten einzuwirken. Der Geschädigte nahm anschließend einen ca. 1 Meter großen Standaschenbecher und schlug damit einmal auf den Angreifer ein. Dabei erlitt der 28-jährige eine leichte Verletzung am Kopf und wurde später mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Malchin verbracht. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der wechselseitigen Körperverletzung werden durch die Kriminalpolizei Malchin geführt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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