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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach volksverhetzenden Parolen in der Greifswalder Innenstadt (LK V-G)

Greifswald (LK V-G) (ots)

Am 14.03.2026 gegen 20:45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine auffällige Personengruppe gemeldet, die durch die Fußgängerzone in Greifswald geht und ausländerfeindliche bzw. volksverhetzende Parolen skandiert. Durch die daraufhin entsandten Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten auf dem Marktplatz eine 12-köpfige Gruppe von deutschen Jugendlichen und Heranwachsenden, im Alter von 15 bis 19 Jahren, feststellen und kontrollieren. Inwieweit Personen aus der Gruppe verantwortlich für die Parolen sind, bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden durch den polizeilichen Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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