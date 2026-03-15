Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach volksverhetzenden Parolen in der Greifswalder Innenstadt (LK V-G)

Greifswald (LK V-G) (ots)

Am 14.03.2026 gegen 20:45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine auffällige Personengruppe gemeldet, die durch die Fußgängerzone in Greifswald geht und ausländerfeindliche bzw. volksverhetzende Parolen skandiert. Durch die daraufhin entsandten Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten auf dem Marktplatz eine 12-köpfige Gruppe von deutschen Jugendlichen und Heranwachsenden, im Alter von 15 bis 19 Jahren, feststellen und kontrollieren. Inwieweit Personen aus der Gruppe verantwortlich für die Parolen sind, bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden durch den polizeilichen Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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