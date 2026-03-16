Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ein Leichtverletzter nach Wildunfall auf der Kreisstraße 26 bei Stralsund (LK V-R)

Stralsund (LK V-R) (ots)

Am Sonntag, den 15.03.26 gegen 20:46 Uhr, meldeten Zeugen einen Wildunfall mit schweren Folgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 25-jähriger Stralsunder mit seinem VW Golf die K26 aus Richtung Groß Kedingshagen in Richtung Stralsund. Als plötzlich Wild die Fahrbahn kreuzte, wich der Fahrzeugführer dem Wild aus und kam in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte schlussendlich gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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