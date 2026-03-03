PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Drei Fahrzeuge durch Feuer beschädigt: Kriminalpolizei ermittelt

Stolberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (03.03.2026) ist es zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Straße "Hof Weide" gekommen. Die Kriminalpolizei prüft jetzt die Hintergründe und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 01:20 Uhr stellten Einsatzkräfte der Polizei Aachen auf einer Streifenfahrt ein brennendes Zweirad auf einem Parkplatz an der Straße "Hof Weide" fest. Zeitgleich verständigte ein Zeuge die Feuerwehr über den Notruf.

Das Krad fing aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Einsatzkräfte der Polizei Aachen löschten das brennende Fahrzeug mit eigenen Mitteln bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Diese übernahm dann die weiteren Löscharbeiten. Durch die Flammen wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, die neben dem Krad geparkt standen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Inbrandsetzung aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 13:15

    POL-AC: Mann mit Anscheinswaffe - Polizeieinsatz auf Supermarkt-Parkplatz

    Würselen (ots) - Am Montagnachmittag (02.03.2026) hat ein 45-jähriger Mann einen Polizeieinsatz auf einem Supermarkt-Parkplatz ausgelöst. Gegen 15:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei Aachen zu einem Parkplatz an der Bardenberger Straße gerufen. Zeugen meldeten zuvor, dass sich dort ein Mann mit einer Schusswaffe aufhalten und damit rumhantieren soll. Die ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:43

    POL-AC: Unfall in der Eifel - Motorradfahrer schwer verletzt

    Simmerath (ots) - Am Montagnachmittag (02.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der L128 gekommen. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 15:15 Uhr fuhr ein 71-jähriger Motorradfahrer die Landstraße von Einruhr in Richtung Rurberg entlang. Auf Höhe des Parkplatzes "Eiserberg" kollidierte er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos. Der Zweiradfahrer stürzte daraufhin und kollidierte mit ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 15:17

    POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht weitere Zeugen

    Aachen (ots) - Freitagabend (27.02.2026) ist eine 14-Jährige gegen 19:45 Uhr an der Kreuzung Trierer Straße/Königsberger Straße von einem Auto angefahren und am Arm verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte die Jugendliche die Trierer Straße aus Richtung Königsberger Straße kommend zu Fuß, trotz roter Fußgängerampel. Ein weißer Kleinwagen befuhr die Trierer Straße in Richtung Innenstadt und erfasste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren