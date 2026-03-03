Polizei Aachen

POL-AC: Drei Fahrzeuge durch Feuer beschädigt: Kriminalpolizei ermittelt

Stolberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (03.03.2026) ist es zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Straße "Hof Weide" gekommen. Die Kriminalpolizei prüft jetzt die Hintergründe und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 01:20 Uhr stellten Einsatzkräfte der Polizei Aachen auf einer Streifenfahrt ein brennendes Zweirad auf einem Parkplatz an der Straße "Hof Weide" fest. Zeitgleich verständigte ein Zeuge die Feuerwehr über den Notruf.

Das Krad fing aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Einsatzkräfte der Polizei Aachen löschten das brennende Fahrzeug mit eigenen Mitteln bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Diese übernahm dann die weiteren Löscharbeiten. Durch die Flammen wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, die neben dem Krad geparkt standen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Inbrandsetzung aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

