Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht weitere Zeugen

Aachen (ots)

Freitagabend (27.02.2026) ist eine 14-Jährige gegen 19:45 Uhr an der Kreuzung Trierer Straße/Königsberger Straße von einem Auto angefahren und am Arm verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte die Jugendliche die Trierer Straße aus Richtung Königsberger Straße kommend zu Fuß, trotz roter Fußgängerampel. Ein weißer Kleinwagen befuhr die Trierer Straße in Richtung Innenstadt und erfasste die 14-Jährige frontal.

Der Fahrer des Autos hielt an, stieg aus und sprach die Jugendliche an. Nach aktuellen Erkenntnissen soll sie dem Fahrer mehrfach gesagt haben, dass sie unverletzt sei und dass er weiterfahren könne. Der Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte kurze Zeit später den Rettungsdienst, da die Jugendliche ihm auf Nachfrage mitteilte, dass sie Schmerzen im Arm habe.

Die Jugendliche wurde von einem Rettungswagen in Begleitung ihrer Mutter leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Polizei Aachen nahmen den Verkehrsunfall auf.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem weißen Kleinwagen und dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter folgenden Rufnummern entgegengenommen: während der Bürozeiten unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (gw)

