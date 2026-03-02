Polizei Aachen

POL-AC: Einsatz am Wochenende - Polizei und Zoll kontrollieren im Nordkreis

Bild-Infos

Download

Würselen/Baesweiler (ots)

Am vergangenen Samstagabend (28.02.2026) hat die Polizei Aachen gemeinsam mit dem Zoll einen umfangreichen Schwerpunkt- und Kontrolleinsatz im Stadtgebiet von Würselen durchgeführt. Hintergrund des Einsatzes waren vorangegangene Straftaten sowie delinquentes Verhalten von Personen.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte am Abend 330 Personen und 144 Fahrzeuge.

Im Rahmen von Kontrollen in verschiedenen Objekten und im Umfeld der Kaiserstraße kontrollierten die Einsatzkräfte unter anderem 29 Personen, die sich in einem Kiosk und davor außerhalb des Gebäudes aufhielten. Eine Person wurde erkennungsdienstlich behandelt. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung zum Nachteil eines Polizeibeamten gefertigt. Beamte des Zolls stellten größere Mengen unversteuerter Waren sowie eine erhebliche Bargeldsumme in einer Wohnung sicher.

In einer Shisha-Bar im Stadtgebiet wurden zehn Personen kontrolliert. Auch hier stellte der Zoll unversteuerten Tabak sicher. In drei weiteren Einrichtungen ergaben sich keine weiteren Maßnahmen.

Bei Kontrollen in zwei Shisha-Bars in Baesweiler wurde ebenfalls unversteuerter Tabak aufgefunden und durch den Zoll sichergestellt. In einem weiteren Kiosk wurden zehn Personen angetroffen. Hier waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Ein weiterer Schwerpunkt des Einsatzes lag auf der Überprüfung des Straßenverkehrs. Sowohl im Rahmen mobiler Kontrollen als auch an einer stationären Kontrollstelle wurden 26 Verwarngelder - unter anderem wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht - erhoben. Darüber hinaus fertigten die Beamtinnen und Beamten fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen und mehrere Kontrollberichte.

Solche Schwerpunkt- und Kontrolleinsätze sind ein Baustein einer nachhaltigen Sicherheitsstrategie im öffentlichen Raum und Bestandteil der Kriminalitätsbekämpfung. Sie machen deutlich, dass die Polizei Aachen, der Zoll und weitere Partnerbehörden Regelverstöße und Straftaten konsequent verfolgen.

Die Polizei Aachen wird auch künftig konsequent Präsenz zeigen und Kontrollen durchführen. Ziel bleibt es, die Sicherheitslage in der StädteRegion Aachen weiter zu verbessern und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken. Hinweise, Sorgen und Beschwerden aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Aachen ernst und bezieht diese in entsprechende Präsenz- und Kontrollmaßnahmen ein.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell