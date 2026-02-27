Polizei Aachen

POL-AC: Falsche Polizisten am Telefon - Seniorin wird Opfer von Betrugsmasche

Stolberg (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) haben unbekannte Täter eine 90-jährige Frau aus Stolberg um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag betrogen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erhielt die Frau bereits am Montag einen sogenannten Schockanruf von einer männlichen Person. Der Mann gab sich ihr am Telefon in akzentfreiem Hochdeutsch mit seinem Namen als Polizeibeamter des Landeskriminalamtes (LKA) aus.

Er schilderte ihr, dass ihre Wertgegenstände in ihrem Bankschließfach nicht mehr sicher seien. Um einen Schaden abzuwenden, sollte die Dame alle Wertsachen aus dem Schließfach holen und vor ihrer Haustür deponieren. Dieser Aufforderung kam die Frau nach. Kurze Zeit später wurden die Wertsachen von einer unbekannten Person abgeholt. Einen Tag später wurde die Frau misstrauisch und vertraute sich ihrer Familie an. Diese verständigte die Polizei.

Die Polizei Aachen informiert: Es ist die immer gleiche Telefon-Masche: Ein Mann oder eine Frau - oftmals eine angebliche Polizistin oder ein vermeintlicher Polizist - rufen an und berichten über ein besorgniserregendes Ereignis. Nur durch viel Geld oder die Sicherung der Wertsachen könne die drohende Gefahr abgewendet werden. Hierbei werden die Opfer der Betrugsmaschen am Telefon psychisch unter Druck gesetzt.

Die Polizei Aachen warnt eindringlich vor dieser Betrugsmethode. Die Betrüger schüren Angst und lösen bei den Menschen Panik aus. Dazu ist ihnen jedes Mittel und jede Ausschmückung der angeblichen Tat recht. Auch wenn es in dieser Situation schwerfällt: Bleiben Sie ruhig. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und wenden Sie sich an Ihre Familie oder eine Vertrauensperson. Informieren Sie anschließend die Polizei unter der Notrufnummer 110. Sprechen Sie mit Ihrer Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis über diese Betrugsmasche. Warnen Sie jüngere wie auch ältere Verwandte, Freunde und Bekannte. Denn nur wer informiert ist, kann den Betrugsversuchen trotzen. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell