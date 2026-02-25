Polizei Aachen

POL-AC: Nach Unfallflucht im Nordkreis: Polizei bittet um Mithilfe

Alsdorf (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Fußgängerin am späten Dienstagnachmittag (24.02.26) sucht die Polizei nach Zeugen. Die Frau aus Baesweiler war bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der Unfall gegen 17.40 Uhr in der Bahnhofstraße. Die Frau kam gerade aus der Apotheke und wollte durch den seitlichen Ausgang über den Gehweg zum rückwärtig gelegenen Parkplatz gehen. Zeitgleich befuhr ein E-Scooter-Fahrer vermutlich den Fahrradweg entlang der Bahnhofstraße. Beim Abbiegen nach rechts auf den Gehweg, der zum Parkplatz führt, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter-Fahrer und der Fußgängerin. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der unbekannte Mann fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Passanten brachten die 69-Jährige in die nahegelegene Arztpraxis. Von dort aus wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Der flüchtige erwachsene Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein und fuhr einen schwarzen E-Scooter.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen kann, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter folgenden Rufnummern entgegengenommen: während der Bürozeiten unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell