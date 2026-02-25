PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Handy am Bahnhof geraubt - Polizei ermittelt

Herzogenrath (ots)

Am Dienstagabend (24.02.2026) ist einer Jugendlichen am Bahnhof das Handy geraubt worden. Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Gegen 22:30 Uhr wartete die 14-jährige Geschädigte an einem Kreisverkehr in der Bahnhofstraße vor dem dortigen Supermarkt. Plötzlich riss ihr von hinten ein Mann das Handy aus der Hand. In der anderen Hand habe der Unbekannte ein Messer gehalten, mit dem er die Jugendliche bedrohte. Anschließend lief er mit dem Handy in Richtung Bicherouxstraße weg.

Die Jugendliche konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: junger Mann, ca. 1,90-1,95 m groß, dunkler Hauttyp, sprach kein Deutsch, bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen schweren Raubs aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die möglicherweise vor Ort waren, Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden: zu den Bürozeiten unter 0241-9577 33431 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

