Polizei Aachen

POL-AC: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Alsdorf (ots)

Gestern Nachmittag (23.02.2026) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall im Ortsteil Hoengen gekommen. Ein 33-jähriger Radfahrer aus Alsdorf stürzte auf regennasser Fahrbahn und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu.

Der Alsdorfer befuhr gegen 15:05 Uhr mit seinem E-Bike den Radweg der Feldstraße aus Richtung Mariadorf kommend in Richtung Hoengen. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte er aufgrund der nassen Fahrbahn und der gefahrenen Geschwindigkeit weg und stürzte zu Boden. Da er keinen Helm trug, schlug er mit dem Kopf unmittelbar auf dem Boden auf.

Eine Zeugin hatte den Sturz beobachtet und verständigte den Notruf. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Da eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte die Verkehrsunfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei NRW. Im Laufe des heutigen Tages gab es dann die Entwarnung aus dem Krankenhaus: Der Mann befindet sich demnach nicht mehr in Lebensgefahr. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen nun aufgenommen. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

