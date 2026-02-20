PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte setzen Glascontainer in Brand

POL-AC: Unbekannte setzen Glascontainer in Brand
  • Bild-Infos
  • Download

Baesweiler (ots)

In der Nacht zu Freitag (20.02.2026) ist es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand eines Glascontainers gekommen. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und die Rettungsleitstelle der Feuerwehr verständigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fing der Container im Bereich "Am Klärwerk"/"Elsa-Brändström-Straße" Feuer. Einsatzkräfte der Polizei Aachen löschten den brennenden Container mit eigenen Mitteln bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Diese übernahm dann die weiteren Löscharbeiten. Durch die Flammen wurde ein nebenstehender Container beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Inbrandsetzung aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 09:33

    POL-AC: Unbekannte entwenden Kraftstoff aus LKW Tanks - Kriminalpolizei ermittelt

    Alsdorf (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch (18.02.2026) auf Donnerstag (19.02.2026) im Zeitraum 20:30 Uhr - 08:30 Uhr mehrere LKW-Tanks aufgebrochen und den Kraftstoff entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter das Firmengelände einer ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 15:29

    POL-AC: 98-Jährige übergibt fünfstelligen Geldbetrag an Unbekannten

    Aachen (ots) - Eine ältere Frau ist am Montagabend (16.02.26) um viel Geld gebracht worden: um ihre gesamten Ersparnisse. Die 98-Jährige, die in der Nähe der Jülicher Straße wohnt, hatte gegen 19:45 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Rechtsanwalts erhalten, der davon sprach, dass ihr Sohn angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Er und ein Kind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren