Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte setzen Glascontainer in Brand

Bild-Infos

Download

Baesweiler (ots)

In der Nacht zu Freitag (20.02.2026) ist es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand eines Glascontainers gekommen. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und die Rettungsleitstelle der Feuerwehr verständigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fing der Container im Bereich "Am Klärwerk"/"Elsa-Brändström-Straße" Feuer. Einsatzkräfte der Polizei Aachen löschten den brennenden Container mit eigenen Mitteln bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Diese übernahm dann die weiteren Löscharbeiten. Durch die Flammen wurde ein nebenstehender Container beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Inbrandsetzung aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell