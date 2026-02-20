Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte entwenden Kraftstoff aus LKW Tanks - Kriminalpolizei ermittelt

Alsdorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch (18.02.2026) auf Donnerstag (19.02.2026) im Zeitraum 20:30 Uhr - 08:30 Uhr mehrere LKW-Tanks aufgebrochen und den Kraftstoff entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter das Firmengelände einer ansässigen Fahrzeugvermietung im Bereich der Trommsdorffstraße. Dort brachen sie an mindestens fünf LKW die Kraftstofftanks auf und pumpten den Kraftstoff ab.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 33401 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

