PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte entwenden Kraftstoff aus LKW Tanks - Kriminalpolizei ermittelt

Alsdorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch (18.02.2026) auf Donnerstag (19.02.2026) im Zeitraum 20:30 Uhr - 08:30 Uhr mehrere LKW-Tanks aufgebrochen und den Kraftstoff entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter das Firmengelände einer ansässigen Fahrzeugvermietung im Bereich der Trommsdorffstraße. Dort brachen sie an mindestens fünf LKW die Kraftstofftanks auf und pumpten den Kraftstoff ab.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 33401 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 15:29

    POL-AC: 98-Jährige übergibt fünfstelligen Geldbetrag an Unbekannten

    Aachen (ots) - Eine ältere Frau ist am Montagabend (16.02.26) um viel Geld gebracht worden: um ihre gesamten Ersparnisse. Die 98-Jährige, die in der Nähe der Jülicher Straße wohnt, hatte gegen 19:45 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Rechtsanwalts erhalten, der davon sprach, dass ihr Sohn angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Er und ein Kind ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:04

    POL-AC: Bilanz der Polizei Aachen: Über 60 Einsätze mit Karnevalsbezug an Rosenmontag

    StädteRegion Aachen (ots) - Den Höhepunkt des Straßenkarnevals haben am Rosenmontag (16.02.2026) viele Menschen in unserer Region gefeiert: allerdings weniger als im vergangenen Jahr. In Aachen verfolgten 165.000 (2025: 210.000) Zuschauerinnen und Zuschauer den Rosenmontagszug, in Eschweiler 180.000 (2025: 220.000). Aus polizeilicher Sicht gab es zwischen 6 Uhr am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren