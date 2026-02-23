POL-AC: Polizei Aachen beschlagnahmt zwei Autos nach illegalem Kfz-Rennen

Polizei Aachen

In der Nacht zu Sonntag (22.02.2026) wurden der Polizei Aachen mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Ostviertel gemeldet. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Gegen 02:30 Uhr fielen einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer drei Fahrzeuge auf, die mit hoher Geschwindigkeit den Adalbertsteinweg und später dann die Trierer Straße stadtauswärts befuhren. Die Autos sollen mit lauten Motorgeräuschen mehrmals beschleunigt haben und dann abrupt sowohl an grünen als auch an roten Ampeln gestoppt und dann wieder weitergerast sein. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmende sollen außerdem von den Fahrern überholt und ausgebremst worden sein.

Einsatzkräfte der Polizei Aachen konnten zwei Fahrzeuge im Bereich Brand und Forst in Aachen antreffen und kontrollieren. Bei den Fahrern handelt es sich um zwei heranwachsende Personen aus Stolberg und Herzogenrath im Alter von 18 und 19 Jahren. Sie erwartet nun ein Strafverfahren und eine Zeit ohne Führerschein und Auto, da beides jeweils von den Einsatzkräften beschlagnahmt wurde.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Bei dem dritten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Golf mit Aachener Städtekennung gehandelt haben. Wer Hinweise zur Identität und zum Aussehen des Fahrers machen kann, wird gebeten sich unter folgender Rufnummer zu melden: während der Bürozeiten unter 0241-9577 42201 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (gw)

